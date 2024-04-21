"فلاي دبي" تعيد تشغيل رحلاتها بالكامل





وأكدت الناقلة في تحديث السبت أن تركيزها سيستمر خلال الأيام المقبلة على توفير الدعم لمسافريها الذين تأثرت خطط سفرهم، موضحة أنه تم التواصل مع المسافرين الذين حجزوا عبر موقعها الإلكتروني والذين تم إلغاء حجوزاتهم عبر البريد الإلكتروني بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز.

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ونصحت الناقلة المسافرين الذين حجزوا من خلال وكيل سفر بالتواصل معه مباشرة بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز. أعلنت شركة "فلاي دبي" أنها أعادت تشغيل جدول رحلاتها بالكامل من المبنيين 2 و 3 بمطار دبي الدولي.وأكدت الناقلة في تحديث السبت أن تركيزها سيستمر خلال الأيام المقبلة على توفير الدعم لمسافريها الذين تأثرت خطط سفرهم، موضحة أنه تم التواصل مع المسافرين الذين حجزوا عبر موقعها الإلكتروني والذين تم إلغاء حجوزاتهم عبر البريد الإلكتروني بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز.ونصحت الناقلة المسافرين الذين حجزوا من خلال وكيل سفر بالتواصل معه مباشرة بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز.

كما نصحت المسافرين بالتحقق من حالة الرحلة على موقعها، و بتحديث بيانات التواصل الخاصة بهم عبر قسم إدارة الحجز على موقع الشركة، كما نصحت المسافرين أيضاً بإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل مغادرتهم إلى المطار، وفق "وام".