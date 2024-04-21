ألسنة النار تصاعدت.. اندلاع حريق في خط أنابيب لنقل النفط الخام في حمص

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" اليوم الأحد إن حريقا اندلع في خط أنابيب لنقل النفط الخام شرق الفرقلس في حمص بسوريا.



وأوضح مراسل الوكالة أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق،ولم يذكر مزيدا من التفاصيل حول أسباب الحريق و تداعياته. (العربية)

Advertisement