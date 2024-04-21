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عربي-دولي
لتحريك الجمود.. اجتماع لبلورة تكتل مغاربي جديد
Lebanon 24
21-04-2024
|
04:58
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من أجل بلورة تكتل مغاربي جديد، يعقد الرئيس التونسي قيس سعيّد مع نظيريه الجزائري والليبي، الإثنين، "الاجتماع التشاوري الأوّل"، في ضوء الجمود الذي يشهده اتحاد المغرب العربي الذي يضم أيضا المغرب وموريتانيا.
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وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن سعيّد وجه الدعوة إلى "الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والرئيس محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأوّل بين قادة البلدان الشقيقة الثلاثة".
وبذلك لم يتم توجيه الدعوة إلى المملكة المغربية ولا إلى جمهورية موريتانيا لهذا الاجتماع الذي يحضر لتشكيل هيئة على المستوى المغاربي.
وكان القادة الثلاثة اتفقوا على هامش قمة الغاز بالجزائر بداية مارس على "عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان".
وخلال اللقاء بحث الرؤساء: "الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية وضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب" بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.
واتهمت وسائل إعلام مغربية الجزائر بمحاولة "تشكيل تحالف مغاربي ضد المملكة" واعتبرتها "مناورة من الجزائر حتى لا تبدو أنها معزولة وسط جيرانها". (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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