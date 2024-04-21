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عربي-دولي
جريمة بشعة جدّاً... شطر طفلا نصفين بالطول وسرق عينه!
Lebanon 24
21-04-2024
|
05:28
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شهدت منطقة شبرا الخيمة في محافظة القيلولة في مصر، جريمة قتل بشعة، حيث قُتِلَ صبيٌّ عمره لا يتجاوز 15 عاما على يدّ جاره.
وفي التفاصيل، استدرج كهربائي يدعى طارق، الطفل أحمد محمد سعد، واحتجزه داخل منزله، وزعم بحثه عن الصغير مع أسرته.
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وقالت شيماء شقيقة المجني عليه، إن المتهم خطف أخاها قبل 3 أيام وذبحه وسرق أعضاءه البشرية، وحين عثروا على جثته وجدوها مقسومة نصفين بشكل طولي وأجزاء من أعضائه غير موجودة مثل العين. (العربية)
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