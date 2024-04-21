تعيين الشيخ أحمد عبدالله الصباح نائبا لأمير الكويت

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أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الأحد، تعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف نائبا للأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد.واستقبل الشيخ مشعل الصباح الشيخ أحمد الصباح لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائباً للأمير.ويأتي القرار غداة تعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. (سكاي نيوز عربية)