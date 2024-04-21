هل استخدمت تركيا راداراتها لاعتراض الصواريخ الإيرانية؟

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نفت أنقرة اليوم الأحد، استخدام راداراتها لاعتراض صواريخ أطلقتها إيران تجاه إسرائيل في 13 نيسان، وأن يكون تم رصدها مبكرا واعتراضها بفضل قاعدة الرادار في كوراجيك في ولاية ملاطيا.وقال المركز التركي لمكافحة التضليل والادعاءات التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن الادعاءات بهذا الخصوص "لا تعكس الواقع". (روسيا اليوم)