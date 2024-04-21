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عربي-دولي

توقيف متسوّل... كان يقود سيارة فارهة وضبط مبلغ كبير من المال بحوزته! (صور)

Lebanon 24
21-04-2024 | 06:00
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ألقت الشرطة الفلسطينية، القبض على متسول بداخل مركبة موديل 2020 وضبطت بداخلها مبلغا ماليا بقيمة "15 ألف شيكل" في بلدة بير زيت شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في بيان، إنه "وخلال عمل دوريات مركز شرطة بيرزيت في شوارع المدينة تم الاشتباه بأحد الأشخاص من خارج المحافظة والذي كان يجلس في مركبة بوضع يوجب الشبهة، وخلال التحقق من هويته لاحظ ضابط الدورية وجود مبالغ مالية معدنية بأكياس بلاستيكية بجانب السائق".
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وأضاف البيان: "بأنه أفاد بممارسته التسول على المفارق والطرقات، وقيامه بتوزيع مجموعة من الأشخاص للتسول في الأماكن العامة وعلى المفارق في محافظات أخرى ثم يعود إلى رام الله".

وأشار البيان إلى أنه "بعد استصدار أمر تفتيش من النيابة العامة وأثناء تفتيش منزله تم العثور على 5 مركبات فارهة، أفاد المتسول بأنها تعود له ولأخيه الذي يعمل معه في التسول والذي تم القبض عليه لاحقا، كما تم ضبط حقيبة بداخلها مبلغ "8000" شيكل من العملات المعدنية، و 22 ألف شيكل من العملات الورقية أفادا بأنهما قاما بجمعها من التسول الذي يمارسونه يوميا، كما تم ضبط 29 حبة من نوع "لاريك"، و 12 حبة "ترامال" (أدوية)، ولوحات مركبات فلسطينية.

وأكد البيان أنه "تم التحرز على المضبوطات والتحفظ على المشتبه فيهما لإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولا". (روسيا اليوم)
 
الشرطة الفلسطينية تقبض على
 
الشرطة الفلسطينية تقبض على
 
 
الشرطة الفلسطينية تقبض على
 
الشرطة الفلسطينية تقبض على
 
الشرطة الفلسطينية تقبض على
 
الشرطة الفلسطينية تقبض على

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