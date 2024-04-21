Advertisement

عربي-دولي

رسميّاً... لا "واتساب" في هذه الدولة

Lebanon 24
21-04-2024 | 06:54
A-
A+
Doc-P-1190086-638493049289661801.jpg
Doc-P-1190086-638493049289661801.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بأوامر من بكين، أزالت شركة "آبل" تطبيقي "واتساب" و"ثريدز" من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين، والسبب "مخاوف تتعلق بالأمن القومي الصيني".

وقال متحدث باسم شركة "آبل" لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "نحن ملتزمون باتباع القوانين في البلدان التي نعمل فيها، حتى عندما نختلف".
Advertisement

وأضاف: "أمرت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية بإزالة هذه التطبيقات من المتجر الإلكتروني في الصين بناء على مخاوف تتعلق بالأمن القومي. تظل هذه التطبيقات متاحة للتنزيل على كافة المتاجر الإلكترونية في الدول الأخرى". (سكاي نيوز)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:12 | 2024-04-21
10:53 | 2024-04-21
10:49 | 2024-04-21
10:24 | 2024-04-21
10:15 | 2024-04-21
10:00 | 2024-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24