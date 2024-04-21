رسميّاً... لا "واتساب" في هذه الدولة

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بأوامر من بكين، أزالت شركة "آبل" تطبيقي "واتساب" و"ثريدز" من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين، والسبب "مخاوف تتعلق بالأمن القومي الصيني".وقال متحدث باسم شركة "آبل" لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "نحن ملتزمون باتباع القوانين في البلدان التي نعمل فيها، حتى عندما نختلف".وأضاف: "أمرت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية بإزالة هذه التطبيقات من المتجر الإلكتروني في الصين بناء على مخاوف تتعلق بالأمن القومي. تظل هذه التطبيقات متاحة للتنزيل على كافة المتاجر الإلكترونية في الدول الأخرى". (سكاي نيوز)