صحيفة تكشف عن عدد الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس"... الرقم مفاجىء

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يقدّر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، أن بين 133 رهينة محتجزين لدى حماس في قطاع غزة أو غيره، لا يزال 40 منهم فقط على قيد الحياة، وفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأحد، في تقرير قالت فيه إن تقديرات الشاباك تستند إلى معلومات استخباراتية تم جمعها بعد هجمات "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الاول الماضي.ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه "أصبح الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية أسهل بكثير مما كان عليه قبل 7 تشرين الاول، عندما كان وصولنا إلى غزة محدودًا ولم يكن لدينا الكثير من إمكانيات المصادر. والوضع مختلف تماما لأننا هناك" وفق تعبير المصدر الذي اعتبر أن "حماس تحاول إبقاء كل شيء في غاية السرية، ولن يطلقوا سراح جميع الرهائن والجثث أبدا" كما قال.مصدر أمني إسرائيلي آخر، قال للصحيفة إن "التفاوض قضية خاسرة. لا يمكننا التفاوض على الجثث من أجل إطلاق سراح مئات أو آلاف الإرهابيين الآخرين". (العربية)