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عربي-دولي

خامنئي عن الهجوم على إسرائيل: المهمّ إظهار قوتنا

Lebanon 24
21-04-2024 | 07:30
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علّق المرشد الإيراني علي خامنئي على الهجمات الإيرانية على إسرائيل قائلا "المهم إظهار قوتنا وليس عدد الصواريخ أو الأهداف".

ودعا خامنئي القوات الإيرانية إلى "الابتكار" و"تعلم أساليب العدوّ". (العربية)
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