خامنئي عن الهجوم على إسرائيل: المهمّ إظهار قوتنا

علّق المرشد الإيراني علي خامنئي على الهجمات الإيرانية على إسرائيل قائلا "المهم إظهار قوتنا وليس عدد الصواريخ أو الأهداف".



ودعا خامنئي القوات الإيرانية إلى "الابتكار" و"تعلم أساليب العدوّ". (العربية)

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