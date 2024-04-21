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عربي-دولي

"كابوس" في نيويورك.. جرحى في حادث طعن وأشخاص نُقلوا إلى المستشفى

Lebanon 24
21-04-2024 | 07:46
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وقع حادث طعن جماعي على متن قارب للحفلات عندما كان راسيا بالقرب من محطة الجيش في بلدة بروكلين في ولاية نيويورك، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة.
 
ووفقا للشرطة، وقع حادث الطعن على الواجهة البحرية في بروكلين بالقرب من تقاطع ساحة بروكلين البحرية ومحطة جيش (بروكلين4)، وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بطعنات في الظهروالصدر والبطن، بالإضافة إلى جرح في الرأس نتيجة زجاجة ألقيت على شاب يبلغ من العمر 28 عاما، وقيل إن الضحايا هم "رجال يبلغون من العمر 32 و 40 و 28 عاما".
 
وقالت شرطة نيويورك لصحيفة "ديلي ميل": "كان جميع الضحايا واعين. واستجابت خدمات الطوارئ الطبية ونقلت جميع الضحايا إلى مستشفى "جامعة نيويورك لانغون" في بروكلين وهم في حالة مستقرة".

بالإضافة إلى ذلك، أصيب شخصان آخران بجروح طفيفة وتم علاجهما في مكان الحادث، إلا أنهما رفضا تلقي أي علاج طبي إضافي.

ووفقا لتقارير وكالة "أسوشييتد برس"، لم يتم إجراء أي اعتقالات أمس ولم يتم القبض على مرتكب عملية الطعن، لكن التحقيق لا يزال جاريا.

وأمرت السلطات جميع الأفراد الذين كانوا على متن القارب وعددهم 1300 شخص بالنزول إلى الشاطئ. (روسيا اليوم) 
 
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