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عربي-دولي
إسرائيل تُوجّه لائحة إتّهام لشقيقة اسماعيل هنية.. ماذا أرسلت له في 7 تشرين الأوّل؟
Lebanon 24
21-04-2024
|
08:24
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وجهت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على خلفية إرسالها "كلمات مديح له عقب 7 تشرين الاول".
وقال موقع "واينت" العبري، إن "النيابة العامة قدمت إلى محكمة الصلح في بئر السبع لائحة اتهام ضد صباح عبد السلام هنية، 57 عاما، شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، من سكان تل السبع، بجرم دعم منظمة إرهابية والتحريض". (روسيا اليوم)
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