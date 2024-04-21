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عربي-دولي

مصر تستعيد رأس تمثال الملك رمسيس الثاني

Lebanon 24
21-04-2024 | 08:40
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استعادت مصر كنزا أثريا كبيرا لا يقدر بثمن، حيث وصل، اليوم الأحد، رأس تمثال الملك رمسيس الثاني بعد استعادته من سويسرا.

وتسلمت وزارة السياحة والآثار المصرية، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، رأس تمثال للملك رمسيس الثاني والتي كانت قد تسلمتها السفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن في تموز الماضي، بعد نجاح جهود وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية والجهات المعنية في تعقبها واستعادتها، حيث كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية. (العربية)
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