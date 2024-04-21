ما جديد مُحاكمة معلم الفيزياء المتّهم بقتل طالبه؟

قررت محكمة جنايات المنصورة إحالة محمد عبدالجليل الطحاوي مدرس الفيزياء المدان بقتل الطالب إيهاب عبدالعزيز في محافظة الدقهلية إلى فضيلة مفتي مصر لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه.



وحددت المحكمة جلسة 21 أيار المقبل للنطق بالحكم بعد ورود الرأي الشرعي في قرار إعدامه. (روسيا اليوم)

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