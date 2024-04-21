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عربي-دولي

ما جديد مُحاكمة معلم الفيزياء المتّهم بقتل طالبه؟

Lebanon 24
21-04-2024 | 09:13
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قررت محكمة جنايات المنصورة إحالة محمد عبدالجليل الطحاوي مدرس الفيزياء المدان بقتل الطالب إيهاب عبدالعزيز في محافظة الدقهلية إلى فضيلة مفتي مصر لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة 21 أيار المقبل للنطق بالحكم بعد ورود الرأي الشرعي في قرار إعدامه. (روسيا اليوم)
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