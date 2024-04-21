الجيش الإسرائيلي: لا علم لنا بأيّ عقوبات أميركية على وحدة "نيتساح يهودا"

قال الجيش الإسرائيلي، إنه لا علم له بأي عقوبات أميركية على وحدة "نيتساح يهودا" العسكرية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد الوحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.



وأضاف الجيش الإسرائيلي أن وحدة "نيتساح يهودا" التابعة له، هي "وحدة قتالية نشطة وتعمل وفقا لمبادئ القانون الدولي". (سكاي نيوز)

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