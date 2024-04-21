ارتفاع الاحتياطي النقدي في روسيا لأعلى مستوى منذ عام

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ارتفع احتياطي روسيا الاتحادية من الذهب والعملات الأجنبية بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 600.7 مليار دولار مسجلا أعلى مستوى له خلال عام.ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فإن احتياطيات روسيا الدولية، ارتفعت خلال الفترة من 5 إلى 12 أبريل الجاري بنحو 2.4 مليار دولار لتصل إلى 600.7 مليار دولار، في الوقت الذي سجلت حتى الخامس من الشهر نفسه 598.3 مليار دولار.وأشارت البيانات إلى انخفاض الاحتياطيات الدولية الروسية خلال العام الماضي بنسبة 8.4 بالمئة لتبلغ 577.5 مليار دولار والتي كان قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق (643.2 مليار دولار) في 18 شباط من العام 2022. (سكاي نيوز)