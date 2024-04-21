زاخاروفا: الاتحاد الأوروبي يزرع تهديدات مصطنعة يزعم أنها من روسيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي يزرع تهديدات مصطنعة ويزعم أنها صادرة من روسيا.



وقالت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "التصريحات الاستفزازية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء فنلندا بيتري أوربو، خلال زيارتهما المشتركة إلى مدينة لابينرانتا بالقرب من الحدود مع روسيا، لا تحتوي في الأساس على أي جديد. وهذه مرة أخرى يلصقون اتهامات لا أساس لها ضد روسيا".

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كما علقت على تقارير إعلامية أفادت بأن فون دير لاين ورئيس الوزراء الفنلندي لم يجدا الوقت للتواصل مع سكان المناطق الحدودية: "ليس من المستغرب أنه في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فنلندا، وفي غياب التهديدات الحقيقية، فإنهم يزرعون تهديدات مصطنعة، يُزعم أنها تنبع من روسيا".



وكان رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو قد صرح في وقت سابق، بأنه قد يسمح بعبور الأسلحة النووية عبر بلاده بعد انضمامها إلى "الناتو".



وردا على ذلك، أكد فلاديمير يرماكوف مدير إدارة منع انتشار ومراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية أن فنلندا ستواجه كافة الإجراءات العسكرية والسياسية الروسية المضادة إذا شكلت تهديدا نوويا لها. (روسيا اليوم)