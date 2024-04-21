نتنياهو: سنُحارب من يُفكّر بمعاقبة جيشنا

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بعدما كشفت مصادر أميركية عن احتمال إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال أيام، عن عقوبات ضد كتيبة "نتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الأمر، وقال في تصريحات، إنه سيحارب "كل من يعتقد أن بإمكانه فرض العقوبات على الجيش الإسرائيلي".من جانب آخر كشف أن إسرائيل ستوجه قريباً ضربات إضافية لحركة حماس في غزة، مضيفاً أنها "ستكون موجعة جداً".كما أردف أنه خلال الأيام المقبلة "سنزيد الضغط العسكري والسياسي على حماس". (العربية)