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إقتصاد

بعد توقف دام لأربع سنوات.. "الخطوط البريطانية" تعود إلى أبو ظبي

Lebanon 24
21-04-2024 | 11:12
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بعد توقفها لأربع سنوات، استقبل مطار زايد الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلى العاصمة أبوظبي، حيث  تضاف هذه الوجهة إلى قائمة وجهات شركات الطيران الدولية المتنامية، التي تسيّر رحلاتها اليوم من مبنى المسافرين المجهّز بأحدث المرافق في مطار زايد الدولي، واستجابةً للطلب المتنامي على تسيير المزيد من الرحلات الجوية التي تربط بين وجهتي السياحة والأعمال العالميتين في لندن وأبوظبي.
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ويُعدّ مطار لندن هيثرو أحد أفضل خمس وجهات من حيث عدد المسافرين إليه من مطار زايد الدولي، حيث بادر 290 ألف مسافر إلى اختياره وجهة سفر في الربع الأول من العام 2024.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "يسرّنا أن نرحّب اليوم بالخطوط الجوية البريطانية التي بدأت تسيير رحلاتها اليومية من مطار زايد الدولي وإليه، لتسهيل السفر بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتعزيز قطاعي السياحة والأعمال في البلدين".

من جانبه، قال كالوم ليمينج، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في الخطوط الجوية البريطانية: "يسعدنا الاحتفال بتدشين خطّنا إلى أبوظبي وتربط الرحلة اليومية الجديدة للخطوط الجوية البريطانية العاصمة أبوظبي بمطار هيثرو في لندن ومدن أخرى. وبذلك، نوفر لعملائنا وجهة أخرى ضمن شبكتنا العالمية الواسعة ونسهم في تعزيز خيارات الربط مع دولة الإمارات العربية المتحدة". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية

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