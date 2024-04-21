19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد توقف دام لأربع سنوات.. "الخطوط البريطانية" تعود إلى أبو ظبي
Lebanon 24
21-04-2024
|
11:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد توقفها لأربع سنوات، استقبل مطار زايد الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلى العاصمة أبوظبي، حيث تضاف هذه الوجهة إلى قائمة وجهات شركات الطيران الدولية المتنامية، التي تسيّر رحلاتها اليوم من مبنى المسافرين المجهّز بأحدث المرافق في مطار زايد الدولي، واستجابةً للطلب المتنامي على تسيير المزيد من الرحلات الجوية التي تربط بين وجهتي السياحة والأعمال العالميتين في لندن وأبوظبي.
Advertisement
ويُعدّ مطار لندن هيثرو أحد أفضل خمس وجهات من حيث عدد المسافرين إليه من مطار زايد الدولي، حيث بادر 290 ألف مسافر إلى اختياره وجهة سفر في الربع الأول من العام 2024.
وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "يسرّنا أن نرحّب اليوم بالخطوط الجوية البريطانية التي بدأت تسيير رحلاتها اليومية من مطار زايد الدولي وإليه، لتسهيل السفر بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتعزيز قطاعي السياحة والأعمال في البلدين".
من جانبه، قال كالوم ليمينج، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في الخطوط الجوية البريطانية: "يسعدنا الاحتفال بتدشين خطّنا إلى أبوظبي وتربط الرحلة اليومية الجديدة للخطوط الجوية البريطانية العاصمة أبوظبي بمطار هيثرو في لندن ومدن أخرى. وبذلك، نوفر لعملائنا وجهة أخرى ضمن شبكتنا العالمية الواسعة ونسهم في تعزيز خيارات الربط مع دولة الإمارات العربية المتحدة". (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إحذروا.. "لحم مغشوش" ينتشر في لبنان وهذا سعره!
Lebanon 24
إحذروا.. "لحم مغشوش" ينتشر في لبنان وهذا سعره!
16:54 | 2024-04-20
20/04/2024 04:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بدءاً من نصرالله.. ماذا قرر "الحزب" إعلامياً؟
Lebanon 24
بدءاً من نصرالله.. ماذا قرر "الحزب" إعلامياً؟
01:45 | 2024-04-21
21/04/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلديّة تُوجّه نداءً للنازحين السوريين: غداً اليوم الأخير
Lebanon 24
بلديّة تُوجّه نداءً للنازحين السوريين: غداً اليوم الأخير
08:33 | 2024-04-21
21/04/2024 08:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة داخل منتجع في جبيل.. قتل نفسه في عيد ميلاده
Lebanon 24
مأساة داخل منتجع في جبيل.. قتل نفسه في عيد ميلاده
12:07 | 2024-04-21
21/04/2024 12:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة "تيك توكر" معروفة جدّاً بحادث سير مروّع... طارت من فوق الجسر!
Lebanon 24
وفاة "تيك توكر" معروفة جدّاً بحادث سير مروّع... طارت من فوق الجسر!
07:16 | 2024-04-21
21/04/2024 07:16:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:40 | 2024-04-21
خلال اتّصالٍ هاتفيّ.. شولتس حذّر نتنياهو من التّصعيد
13:08 | 2024-04-21
خامنئي عن الهجوم على إسرائيل: المهم إظهار قوتنا لا الأهداف
12:17 | 2024-04-21
واشنطن تتهم حماس بتعطيل مفاوضات الهدنة
12:15 | 2024-04-21
ما مصير علاقات موريتانيا ومالي؟
12:02 | 2024-04-21
في أول تعليق له.. ماذا قال الجيش الإسرائيلي على "معاقبة نيتساح يهودا"؟
11:58 | 2024-04-21
جديد عملية "حزب الله" في "عرب العرامشة".. هذا ما أعلنه جيش الإحتلال
فيديو
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
21/04/2024 21:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
21/04/2024 21:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
03:00 | 2024-04-20
21/04/2024 21:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24