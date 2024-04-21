في أول تعليق له.. ماذا قال الجيش الإسرائيلي على "معاقبة نيتساح يهودا"؟

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قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه لا علم له بأي عقوبات أميركية على وحدة "نيتساح يهودا" العسكرية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد الوحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.وأضاف الجيش الإسرائيلي أن وحدة "نيتساح يهودا" التابعة له، هي "وحدة قتالية نشطة وتعمل وفقا لمبادئ القانون الدولي".وقال: "بعد التقارير حول فرض عقوبات على الوحدة، فإن الجيش الإسرائيلي يؤكد إنه لا علم له بهذا الأمر. وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن فستتم مراجعته".وأضاف البيان: "يعمل الجيش الإسرائيلي ويواصل العمل على التحقيق في أي واقعة غير عادية بأسلوب عملي ووفقا للقانون".