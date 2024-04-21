واشنطن تتهم حماس بتعطيل مفاوضات الهدنة

أثار تزايد الصراع بين إسرائيل وإيران، والهجمات "الصاروخية" المتبادلة بينهما، تساؤلات بشأن تبعات ذلك على مسار المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، لوقف الحرب التي تدنو من يومها الـ 200 على التوالي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي، مساء الأحد، لمناقشة تعثر المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس، وسط ضغوط أميركية ودولية لسرعة إنجازها، بوساطة مصرية وقطرية وأميركية.
وفي حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ، على تعثر المفاوضات بين طرفي الصراع الراهن، مؤكدًا أن التوتر الراهن بين تل أبيب وطهران لم يؤثر على مجرى التفاوض.
وقال وربيرغ إن "الولايات المتحدة ما زالت مهتمة للغاية بوقف إطلاق النار المستدام على عكس حركة حماس التي عرقلت الهدنة السابقة، ورفضت كل المقترحات بالرغم من أنها تزعم أنها تهتم بالشعب الفلسطيني"، حسب قوله.
وأضاف أنه "بالنظر إلى التطورات الأخيرة في غزة، فإن الولايات المتحدة تركز بشكل كبير على تحقيق وقف لإطلاق النار يُمكن أن يمهد الطريق لإنهاء العنف".
وأوضح متحدث الخارجية الأميركية، أن بلاده وشركائها الدوليين قدموا مقترحاً لحماس يتضمن وقفاً فورياً للأعمال القتالية لمدة 6 أسابيع على الأقل، قابل للتمديد، وذلك في مقابل إطلاق سراح الرهائن، لكنه شدد على أن "حماس لم تقم حتى الآن بالرد الرسمي (الإيجابي) على هذا المقترح".
ووجه وربيرغ رسالة بشأن مسار المفاوضات قائلًا: "نؤكد على أهمية استجابة حماس لهذه المبادرة، لأنها ستوفر فرصة لتخفيف المعاناة الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات، كما أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع شركائها لضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق الاستقرار والأمان لجميع الأطراف المعنية".