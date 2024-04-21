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خامنئي عن الهجوم على إسرائيل: المهم إظهار قوتنا لا الأهداف

Lebanon 24
21-04-2024 | 13:08
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تجاهل المرشد الإيراني، علي خامنئي، هجوم أصفهان الذي تعرضت له مواقع في إيران يوم الجمعة الماضي، وعلق على الهجمات الإيرانية على إسرائيل قائلا "المهم إظهار قوتنا وليس عدد الصواريخ أو الأهداف". وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد.
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"تعلموا أساليب العدو"
ودعا خامنئي القوات الإيرانية إلى "الابتكار" و"تعلم أساليب العدو".

صد ورد
يأتي هذا بعد نحو أسبوع على هجوم إيراني بمئات المسيرات والصواريخ استهدف مواقع عسكرية في داخل إسرائيل الذي جاء كرد على الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق، وأسفر عن مقتل 16 شخصا بينهم 7 من قادة الحرس الثوري أبرزهم محمد رضا زاهدي قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان.

كما جاءت تصريحات خامنئي بعد يومين من هجوم على أصفهان، والذي تعرضت فيه مواقع إيرانية لهجمات لم تتبنها إسرائيل ولم توجه طهران الاتهامات لتل أبيب.
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