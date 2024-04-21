خلال اتّصالٍ هاتفيّ.. شولتس حذّر نتنياهو من التّصعيد

قال متحدث باسم الحكومة الألمانيّة إنّ المستشار أولاف شولتس، إتّصل هاتفيّاً، اليوم الأحد، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وناقش معه الوضع في المنطقة.







أضاف المتحدث في بيان: "أكّد المستشار ضرورة تجنُّب التّصعيد في المنطقة".

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