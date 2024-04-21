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عربي-دولي

خلال اتّصالٍ هاتفيّ.. شولتس حذّر نتنياهو من التّصعيد

Lebanon 24
21-04-2024 | 13:40
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قال متحدث باسم الحكومة الألمانيّة إنّ المستشار أولاف شولتس، إتّصل هاتفيّاً، اليوم الأحد، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وناقش معه الوضع في المنطقة.



أضاف المتحدث في بيان: "أكّد المستشار ضرورة تجنُّب التّصعيد في المنطقة".
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