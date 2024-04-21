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عربي-دولي

زيلينسكي: حزمة الدعم الأميركية لأوكرانيا رسالة قوية للكرملين

Lebanon 24
21-04-2024 | 14:32
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صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن إقرار مجلس النواب الأميركي حزمة دعم بقيمة 60 مليار دولار سيوجه رسالة قوية إلى الكرملين، مفادها أن الولايات المتحدة ستظل مع كييف.

كما حث زيلينسكي خلال مقابلة على شبكة "إن بي سي" واشنطن مجدداً على الإسراع في إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ والمضي قدما في التسليم الفعلي للأسلحة، لا سيما أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة طويلة المدى التي وصفها بأنها أولويات، وفق رويترز.
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