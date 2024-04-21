"قوات الدعم السريع" تحت مرمى العقوبات الأميركية

Advertisement

دعا أعضاء في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ النواب الأميركي، إلى فرض عقوبات على قوات "الدعم السريع" وقائدها في السودان محمد حمدان دقلو؛ بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.وطالب الأعضاء بفرض العقوبات وفق قانون المساءلة الدولية "ماغنيتسكي".وتشير الرسالة إلى إعلان وزير الخارجية، أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا منذ اندلاع الصراع في السودان قبل أكثر من عام، كما تطالب الرسالة بإجراء تحقيق في الشبكات المالية لقوات الدعم السريع ومصادر إيراداتها، مثل تهريب الذهب.وقال الأعضاء في رسالة للرئيس جو بايدن: "في 6 كانون الأول 2023، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا منذ اندلاع القتال في السودان في 15 نيسان/ أبريل 2023".وأضافوا: "قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا ضد الأفراد الذين يسعون إلى: فضح النشاط غير القانوني الذي يقوم به المسؤولون الحكوميون، أو الحصول على حقوق الإنسان والحريات المعترف بها دولياً أو ممارستها أو الدفاع عنها أو تعزيزها. إن تصرفات قوات الدعم السريع وحميدتي، بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه، تتجاوز هذه العتبة".وتابعت الرسالة: "نطلب منكم أيضًا فحص الشبكات المالية لقوات الدعم السريع ومصادر إيراداتها، مثل تهريب الذهب، والعلاقات مع الاتحاد الروسي ومجموعة فاغنر، لتقييم ما إذا كانوا يستحقون أيضًا العقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لمحاسبة حقوق الإنسان عن الأفعال التي ارتكبوها".وفي غضون 120 يومًا من تلقي هذا الطلب، يتعين على الرئيس تحديد ما إذا كانت قوات الدعم السريع وحميدتي قد شاركا في الأنشطة ذات الصلة، التي تشمل "المسؤولية عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب، أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا المرتكبة ضد الأفراد". (عربي21)