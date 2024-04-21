بعد اسرائيل.. مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا

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صرح رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر أن الولايات المتحدة قد تبدأ بنقل أسلحة إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، بما في ذلك صواريخ ATACMS التكتيكية.وأوضح وارنر لشبكة سي بي إس: "قيل لنا إن الأسلحة ستشحن نهاية الأسبوع، بعد توقيع الرئيس بايدن على مشروع القانون، بمجرد انتهاء الكونغرس من الإجراءات اللازمة".وأضاف السيناتور أن حزمة المساعدات ستشمل أسلحة بعيدة المدى، تتضمن نظام ATACMS.وتابع قائلا: "أعتقد أن الإدارة كانت تستعد على مدى الأشهر الأخيرة لتقديم نظام ATACMS، وهذا مشار إليه في مشروع القانون".وكان قد أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بتقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا، وهو ما يعني ضمنا تقديم الدعم لكييف بمبلغ يصل إلى حوالي 61 مليار دولار، وهذا يشمل إمداد الجيش الأوكراني بصواريخ ATACMS التكتيكية.(روسيا اليوم)