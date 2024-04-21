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قبل وبعد.. شاهدوا حجم الضرر الذي تسببت به الضربة الإسرائيلية على إيران

Lebanon 24
21-04-2024 | 15:19
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أكد تحليل صور الأقمار الاصطناعية، التي انتشرت على وسائل إعلام عالمية، أن الجزء المركزي من نظام الدفاع "إس 300" استهدف ودمر في الهجوم الإسرائيلي على قاعدة شكاري الجوية الثامنة في أصفهان وسط إيران، الجمعة.

وقال محلل الدفاع والأمن في معهد واشنطن فرزين نديمي لموقع "إيران إنترناشونال" بعد تحليل هذه الصور، إنها تظهر منظومة "إس 300" للقاعدة الثامنة وتشير إلى تدمير جزء رئيس منها، وهو رادار بطارية المنظومة"، لافتا إلى أن "هذا القدر من الدمار لا يمكن أن تقوم به مسيّرة صغيرة تشبه لعبة الأطفال".

وأكد مسؤولون أميركيون أن صواريخ أطلقتها مقاتلات إسرائيلية فوق الأجواء العراقية، أصابت هدفها المقصود.
 
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كما أوضحت صور حطام الصواريخ التي سقطت على الأراضي العراقية، للمحللين العسكريين، كيف تمكنت الطائرات الإسرائيلية من مهاجمة القاعدة في أصفهان من مسافة بعيدة.

وقال محللون عسكريون بعد مراجعة هذه الصور، إن إسرائيل ربما استخدمت الصاروخ البالستي الجوي "سبارو"، للرد على هجوم إيران، لتظهر للنظام الإيراني أنها تستطيع ضرب أهداف داخل البلاد من مسافة بعيدة بنجاح. (سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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