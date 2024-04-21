ما هي حزمة المساعدات الأميركية المتوقعة لأوكرانيا.. كيف تساعدها في الحرب؟

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تعتبر حزمة المساعدات التي وافق عليها مجلس النواب الاميركي البالغ قيمتها نحو 61 مليار دولار "حيوية" للجيش الأوكراني، باعتراف الرئيس فولوديمير زيلنسكي، بينما تواجه أوكرانيا على الأرض نقصا في الذخيرة وتسعى للتصدي للهجمات الروسية المتعددة بأي طريقة في أماكن مختلفة على الجبهة.وتعاني أوكرانيا عسكريا في مواجهة الجيش الروسي المتفوق عديدا وعتادا. ويتحدث زيلنسكي بشكل شبه يومي عن نقص المساعدات الغربية.وتفتقر القوات الأوكرانية خصوصا لأنظمة دفاع جوي لصد هجمات روسيا اليومية بالمسيرات المفخخة والصواريخ على غرار الضربة الصاروخية على تشيرنيهيف الأربعاء والتي خلفت 18 قتيلا.كان مجلس الشيوخ قد وافق على حزمة المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار في شباط. غير أن الجمهوريين في مجلس النواب رفضوا النظر في النص في ظل خلافات مع الديمقراطيين بشأن قضايا عدّة، من بينها قضية الهجرة.ولم يلبث رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري" أن أعلن عن سعيه لطرح مشاريع قوانين المساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل وتايوان الاثنين الماضي حتى وجه برفض من قبل بعض زملائه الجمهوريين، ما أعاد إلى الواجهة احتمال تقديم اقتراح بحجب الثقة عنه.وكان سلفه، كيفن مكارثي، قد أقيل العام الماضي في تحرك قاده نواب في الحزب الجمهوري ميؤيدون للرئيس السابق دونالد ترامب.وفي هذا الإطار، قالت النائب مارجوري تايلور غرين على منصة "أكس"، إن مايك جونسون أغرق الحزب الجمهوري "في الفوضى من خلال تقديم خدمة للديموقراطيين وتبنّي أجندة بايدن".وأضافت "الآن، سيموّل الحروب في الخارج"، معتبرة أنه "يجب على رئيس مجلس النواب أن يعلن موعدا لاستقالته ويسمح للجمهوريين بانتخاب رئيس جديد يضع أميركا في المقام الأول ويدفع بأجندة الحزب الجمهوري".غير أن رئيس مجلس النواب استبعد أي مغادرة طوعية لمنصبه. وقال للصحافة "لن أستقيل"، واصفا التهديد بحجب الثقة عنه بـ"السخيف".والسبت، تمت الموافقة على تشريع يخص المساعدات لأوكرانيا بموافقة 311 نائبا ومعارضة 112 آخرين وامتناع سبعة عن التصويت، بحسب موقع مجلس النواب الإلكتروني.