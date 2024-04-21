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عربي-دولي
مُعجزة في رفح.. ولادة "طفلة" من رحم أمها الشهيدة
Lebanon 24
21-04-2024
|
15:32
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شهدت مدينة رفح على معجزة تمثلت بولادة طفلة من رحم سيدة فلسطينية قُتلت مع زوجها وابنتها الأخرى في هجوم إسرائيلي على مدينة رفح.
وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن الشهداء سقطواسقطوا من جراء قصف منزلين، وإن من بينهم 13 طفلا من عائلة واحدة.
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وقال محمد سلامة، الطبيب الذي يعتني بالمولودة، إن الطفلة تزن 1.4 كيلوغرام وولدت في عملية قيصرية طارئة وحالتها مستقرة وتتحسن تدريجيا.
وذكر أن والدتها الشهيدة صابرين السكني، كانت حُبلى في الأسبوع الثلاثين.
ووُضعت المولودة في محضن بأحد مستشفيات رفح إلى جانب رضيعة أخرى، ووضع شريط لاصق على صدرها كتب عليه "طفلة الشهيدة صابرين السكني".
وقال أحد أقاربها ويدعى رامي الشيخ إن ملاك، ابنة صابرين الصغيرة التي قتلت في الغارة، كانت تريد تسمية أختها الجديدة "روح". (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
عربي-دولي
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