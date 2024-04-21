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عربي-دولي
روسيا: سيطرنا على بوهدانيفكا شرق أوكرانيا
Lebanon 24
21-04-2024
|
19:30
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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "القوات الروسية سيطرت على بوهدانيفكا في دونيتسك شرق أوكرانيا".
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها مساء الأحد بوهدانيفكا باعتبارها واحدة من سلسلة قرى قالت إن "قواتها صدّت فيها 13 هجوماً روسياً، لكنها لم تذكر تفاصيل محددة.
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ونفت وزارة الدفاع الأوكرانية الأسبوع الماضي سيطرة روسيا على بوهدانيفكا بأكملها، بينما أقرّت بأنها فقدت بعض المواقع في القرية الواقعة في منطقة دونيتسك الشرقية.
وتشير مصادر أوكرانية غير رسمية إلى أن بوهدانيفكا سقطت في أيدي الروس استناداً إلى لقطات مصورة للقرية وبلدة تشاسيف يار إلى الجنوب الغربي.
وقال ماكسيم جورين القائد على الخطوط الأمامية في المنطقة للتلفزيون الوطني إن "جميع المواقع المحيطة بتشاسيف يار أصبحت تحت السيطرة الأوكرانية الكاملة".
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