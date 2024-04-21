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عربي-دولي

الأسد يتحدّث عن لقاءات مع الأميركيين بين الحين والآخر

Lebanon 24
21-04-2024 | 18:18
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كشف الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة نشرت الأحد عن لقاءات تجري بين الحين والآخر مع الولايات المتحدة الأميركية.
وقال في مقابلة متلفزة أجراها وزير الخارجية الأبخازي إينال أردزينبا في القصر الرئاسي أن "أميركا حالياً بشكل غير شرعي تحتلّ جزءاً من أراضينا وتموّل الإرهاب وتدعم إسرائيل التي أيضاً تحتل أراضينا".
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وأضاف: "نلتقي معهم بين الحين والآخر مع أن هذه اللقاءات لا توصلنا إلى أي شيء، ولكن كل شيء سيتغير".
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