الأسد يتحدّث عن لقاءات مع الأميركيين بين الحين والآخر

Advertisement

كشف الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة نشرت الأحد عن لقاءات تجري بين الحين والآخر مع الولايات المتحدة الأميركية.وقال في مقابلة متلفزة أجراها وزير الخارجية الأبخازي إينال أردزينبا في القصر الرئاسي أن "أميركا حالياً بشكل غير شرعي تحتلّ جزءاً من أراضينا وتموّل الإرهاب وتدعم إسرائيل التي أيضاً تحتل أراضينا".وأضاف: "نلتقي معهم بين الحين والآخر مع أن هذه اللقاءات لا توصلنا إلى أي شيء، ولكن كل شيء سيتغير".