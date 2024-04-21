استهداف قاعدة أميركية في سوريا بالصواريخ من شمال العراق

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أطلِقت صواريخ مساء الأحد من شمال العراق باتجاه قاعدة للتحالف الدولي في سوريا المجاورة، حسبما أعلنت قوات الأمن العراقية التي عثرت على الشاحنة المستخدمة في تنفيذ عملية الإطلاق.وقالت قوات الأمن العراقية في بيان إنها "باشرت عملية بحث وتفتيش واسعة عن المنفذين في محافظة نينوى".وقال مصدران أمنيان عراقيان لرويترز إن "خمسة صواريخ على الأقل أطلقت من بلدة زمار العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في شمال شرق سوريا".