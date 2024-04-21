لتعزيز أوجه التعاون.. سلطان عمان يصل اليوم إلى الإمارات

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يقوم سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، بزيارة دولة إلى الإمارات يلتقي خلالها برئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.وقال بيان لديوان البلاط السلطاني إن الزيارة تأتي "توطيدًا للعلاقات التاريخية المتينة بين البلدين، وتجسيدًا لروابط الأخوّة والألفة وحسن الجوار، حيث سيتم بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وتطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما."من جانبه، أكد سفير سلطنة عُمان لدى الإمارات، أحمد بن هلال البوسعيدي، أن الزيارة ستنعكس إيجاباً على تسريع خُطى التعاون والتكامل والشراكة بين البلدين الشقيقين وتطويرها، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين توّجت خلال الفترة الماضية بالتوقيع على 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة.وأضاف، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد أيضاً تطوراً استراتيجياً في ظل حرص القيادتين على تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات، وفي مقدمتها المجال الاقتصادي، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون الاستثماري المشترك، بما يسهم في ترسيخ وتنمية الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين.وأشار إلى أن أهم القطاعات الاستثمارية العُمانية في الإمارات تشمل الأنشطة المالية والتأمين والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والمهنية والتقنية وتجارة الجملة والتجزئة والمعلومات والاتصالات، فيما شملت قائمة أهم القطاعات الاستثمارية الإماراتية في سلطنة عُمان القطاعات الصناعية والمالية والمصرفية والسياحية، وتوليد الطاقة والأنشطة العقارية وتجارة التجزئة والإنشاءات.(سكاي تيوز عربية)