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بكلّ صراحة.. نتنياهو يتهم غالانت بتسريب معلومات من اجتماعات حساسة

Lebanon 24
21-04-2024 | 23:23
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في محاولة لضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيادة "الضغط العسكري" على حركة حماس "في الأيام المقبلة".

وأوضح نتنياهو أنّه "سنوجه ضربات إضافية ومؤلمة في الأيام المقبلة سنزيد الضغط العسكري والسياسي على حماس لأن هذا هو السبيل الوحيد لدينا لتحرير الرهائن".
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اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت بتسريب معلومات من اجتماعات حساسة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني الأخير.

وحضر اللقاء عدد من الوزراء وقيادات المؤسسة الدفاعية، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست".
وقال نتانياهو: "في كل مرة أجلس في اجتماعات صغيرة مع وزير الدفاع ورئيس الموساد ورئيس الشاباك، يتم تسريب كل شيء. أعلم أنه ليس رئيس الموساد وليس رئيس الشاباك، فمن يمكن أن يكون؟"، وطرح نتنياهو هذا السؤال خلال اللقاء".
ولم يكن غالانت حاضراً شخصياً في الاجتماع. (24.ae)
المصدر: 24.ae
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