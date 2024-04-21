شعبية نتنياهو تتآكل.. ثلثا الإسرائيليين لا يصدقون ادعاءاته

أظهر استطلاع للرأي، الأحد، أن ثلثي الإسرائيليين، أي ما يقارب 68%، لا يصدقون ادعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن بلادهم تقترب من تحقيق نصر وشيك في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر، في حين قال 16% إنهم يصدقون نتنياهو.

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كما أظهر الاستطلاع أن 63% يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، في حين أيد 33% إجراءها في موعدها المحدد مسبقا في تشرين الأول 2026.



وتتهم المعارضة نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، لاسيما القضاء على حركة "حماس" وإعادة الأسرى الإسرائيليين، وتقول إنه يحاول الاستمرار في السلطة.



في المقابل، يرفض نتنياهو دعوات المعارضة إلى انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها "شلّ الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى مع "حماس" لفترة قد تصل إلى 8 أشهر.



وأيد 48% من الإسرائيليين إقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، بينما رفض 35% منهم ذلك.



ويقول إسرائيليون إن تصريحات وسياسات بن غفير مسؤولة إلى حد كبير عن إشعال الأراضي الفلسطينية، ويتهمونه بمحاولة دفع إسرائيل إلى حرب ضد "حزب الله" وإيران.(الجزيرة نت)