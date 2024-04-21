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عربي-دولي

بالفيديو: روسيا تختبر في منطقة دونباس كاسحة ألغام روبوتية مدرعة جديدة

Lebanon 24
21-04-2024 | 23:47
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ظهر في منطقة العملية العسكرية الخاصة في دونباس، لأول مرة، مجمع روبوتي أطلق عليه "ستالكر" (المرشد).
يتم اختبار المنصة الروبوتية المدرعة الجديدة في حقول الألغام بجمهورية دونيتسك. وقد نشرت الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو أظهر عمل كاسحة الألغام البرية "المرشد".
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وقد تم تجهيزه بكاسحة الألغام التي تمكّنه من نزع الألغام المضادة للمشاة والدبابات المزروعة على عمق حتى 30 سنتيمترا، ما يضمن تقدم وحدات المشاة الصديقة.
وعندما تكتشف كاسحة الألغام لغما تفجّره وتعكس الشظايا المتطايرة الناجمة عنه.
وينتمي الروبوت إلى صنف المجمعات الروبوتية الثقيلة، حيث يصل وزنه إلى 30 طنا، ويبلغ عرض نطاق كسح الألغام 3 أمتار. وقد تم التأكد من مواصفاته كلها في أثناء الاختبارات. ويتم التحكم به عن بعد على مسافة حتى كيلومتر واحد، حيث يمكن تحريكه إلى الأمام والخلف واليمين واليسار، ورفع وتخفيف قوة دوران المحرك. ولديه 4 كاميرات فيديو ترسل صورا في نظام (أونلاين) إلى مركز القيادة.
وقال مصدر في قيادة قوات الهندسة العسكرية إن منصات روبوتية أخرى متخصصة في نزع الألغام مثل روبوت "سكوربيون" (العنكبوت) و"باترول" ( الدورية) وكذلك بدلة الوقاية من الشظايا والقذائف والألغام تخضع الآن لاختبارات في منطقة العملية العسكرية الخاصة. (RT)
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