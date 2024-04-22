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عربي-دولي

ليبيا.. منخفض صحراوي يدفع الحكومة لإعلان عطلة رسمية

Lebanon 24
22-04-2024 | 00:56
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أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي منح عطلة رسمية لجميع الجهات العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في ضوء التوقعات بوصول منخفض جوي صحراوي.
وجاء إعلان الحكومة استنادا إلى قرار رئيسها أسامة حماد رقم "48" لسنة 2024، والذي نص على اعتبار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين عطلة طارئة بجميع الوزارات والهيئات العامة، بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب بوابة "الوسط".
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واستثنى القرار من العطلة العاملين بالمرافق الصحية والجهات الأمنية وكل من تتطلب طبيعة عملهم مواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية مع حفظ حقوق العاملين بتلك الجهات في الحصول على مقابل عمل هذه الأيام طبقا للقانون.
وكلف القرار وزير الداخلية بإصدار تعليماته وتوجيهاته لكل البوابات والتمركزات الأمنية للوحدات كافة للحد من التنقل على الطرقات الساحلية والفرعية في المناطق المتوقع انعدام الرؤية بها نتيجة سوء الأحوال الجوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر غالبية مناطق ليبيا بداية من مساء يوم الأحد بتقلبات جوية نتيجة منخفض جوي صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية على مناطق الشرق والجنوب، تكون نشطة إلى قوية السرعة الاثنين. (RT)
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