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عربي-دولي
ذبحاه وقطّعا جثّته لإخفائها.. إليكم جديد تفاصيل جريمة مصريين في إيطاليا
Lebanon 24
22-04-2024
|
01:04
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أحال القاضي المختص المتهمين المصريين وهما أحمد جمال كامل عبد الوهاب الشهير بـ تيتو 26 عامًا، ومحمد علي عبد الغني الشهير بـ بوب 27 عامًا إلى المحاكمة تمهيدا للحكم بسجنهما مدى الحياة لقتل زميلهما محمود سيد عبد الله، بعدما ذبحاه ونزعا رأسه وأطرافه وألقيا جثته في أحد المصارف المائية.
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وتعود تفاصيل الواقعة إلى آب من العام الماضي حيث كشفت السلطات الإيطالية ملابسات العثور على جثة المصري.
وقالت السلطات حينها إنها عثرت على جثمان الشاب محمود سيد عبد الله ويبلغ من العمر 19 عاما، وفحصت الجثمان وتبين لها أنه تعرض لطعنات قاتلة في الصدر والقلب والبطن أتلفت الكبد والمعدة.
كما كشفت التحقيقات أن الشاب من مدينة إطسا بمحافظة الفيوم جنوب غرب مصر، ووصل إلى البلاد في هجرة غير شرعية في العام 2019، وفور وصوله تم إيداعه في مركز مخصص لإيواء القصر، حيث كان قاصرا، وبعد بلوغه عمر الـ 18 عاما تم منحه رخصة للعمل وعمل مصففا للشعر.
إلى ذلك، بين التحقيق أن القتيل كان يعمل بمحل تصفيف الشعر المملوك للمتهم الأول، لكنه قرر مغادرة المحل بسبب خلافات واتجه للعمل في محل آخر منافس، ولذلك قام صاحب المحل وبرفقة مساعده باستدراج القتيل إلى شقة في العقار رقم 40 فيا فادو، في سيستري بونينتي، بحجة تصفية الخلافات وإعادته للعمل في المحل مرة أخرى، ولكنهما قتلاه بطعنات في القلب والكبد.(العربية)
المصدر:
العربية
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