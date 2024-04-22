Advertisement

عربي-دولي

بعد الإنتهاء من وسط غزة.. الإحتلال يستعد لعمليات جديدة داخل القطاع

Lebanon 24
22-04-2024 | 02:25
A-
A+
Doc-P-1190389-638493750533038835.jpg
Doc-P-1190389-638493750533038835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هغاري، إن "قوات الجيش تستعد لتنفيذ تحركات جديدة في قطاع غزة، بعد الانتهاء من عملية في المحافظة الوسطى".

وأضاف هغاري في تصريح صحفي، أن جيش الاحتلال "أكمل هذا الأسبوع في غزة عملية أخرى في وسط قطاع غزة ضد حماس لتدمير البنية التحتية والمسلحين".
Advertisement

ولفت قائلا إلى أن "هناك دائمًا قوات تعمل داخل غزة، إلى جانب قوات إضافية تستعد للتحركات التالية في الحرب".

وانسحبت قوات الاحتلال من المخيم الجديد شمال النصيرات بعد تنفيذ عملية توغل استمرت نحو أسبوع.

وكشف الانسحاب الذي جرى الخميس الماضي من منطقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عن حجم دمار كبير ورائحة دماء وأشلاء تفوح في أنحاء المنطقة.(عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:57 | 2024-04-22
04:44 | 2024-04-22
04:18 | 2024-04-22
04:12 | 2024-04-22
04:08 | 2024-04-22
03:50 | 2024-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24