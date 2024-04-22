بعد الإنتهاء من وسط غزة.. الإحتلال يستعد لعمليات جديدة داخل القطاع

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هغاري، إن "قوات الجيش تستعد لتنفيذ تحركات جديدة في قطاع غزة، بعد الانتهاء من عملية في المحافظة الوسطى".وأضاف هغاري في تصريح صحفي، أن جيش الاحتلال "أكمل هذا الأسبوع في غزة عملية أخرى في وسط قطاع غزة ضد حماس لتدمير البنية التحتية والمسلحين".ولفت قائلا إلى أن "هناك دائمًا قوات تعمل داخل غزة، إلى جانب قوات إضافية تستعد للتحركات التالية في الحرب".وانسحبت قوات الاحتلال من المخيم الجديد شمال النصيرات بعد تنفيذ عملية توغل استمرت نحو أسبوع.وكشف الانسحاب الذي جرى الخميس الماضي من منطقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عن حجم دمار كبير ورائحة دماء وأشلاء تفوح في أنحاء المنطقة.(عربي21)