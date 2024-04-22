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عربي-دولي

عدّهم في السيارة.. نائب متهم بتلقي أموال روسية ينفي

Lebanon 24
22-04-2024 | 02:53
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تتفاعل قضية اتهام النائب في البوندستاغ عن حزب "البديل لألمانيا" اليميني بيتر بيسترون، بتلقي أموال روسية منذ الشهر الماضي.

"20 ألف يورو" تأكد منهم بالسيارة
فبعدما زعمت المخابرات التشيكية أن سياسيا ألمانيا تم تصويره وهو يأخذ مبالغ كبيرة من المال من إحدى وسائل الإعلام الداعمة للكرملين، أشارت التسجيلات إلى أن بيتر بيسترون، الذي يترشح عن حزب البديل من أجل ألمانيا (AFD) في الانتخابات البرلمانية الأوروبية في حزيران، تلقى 20 ألف يورو (17 ألف جنيه إسترليني) نقدا من مدير شبكة دعاية روسية أثناء جلوسه في سيارة متوقفة.
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في حين نفى بيسترون، وهو عضو أيضا في لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ، مزاعم تلقي أموال روسية، واعتبرها "حملة تشهير".

وتقول خدمة المعلومات الأمنية (BIS)، وكالة الاستخبارات الداخلية في جمهورية التشيك، إن بيسترون التقى مع أرتيم مارشيفسكي، الذي يُزعم أنه أدار جبهة دعائية مدعومة من الكرملين تسمى صوت أوروبا، ثلاث مرات على الأقل في الأشهر الستة الماضية.

وأضافت أنها صورته وهو يتلقى حزماً من "أشياء غير محددة" مرتين أثناء قيادته مع مارشيفسكي.

كما أكد أحد أعضاء البرلمان التشيكي، الذي سمع التسجيلات، أنه يمكن سماع صوت بيسترون لاحقًا وهو "يسرق ويعد النقود" أثناء جلوسه في سيارة متوقفة في براغ.

كذلك يُزعم أن الأموال كانت مخصصة لتمويل الموظفين الجدد في البرلمان الأوروبي.

حملة حظر وتجميد أصول
بدورها، قامت الحكومة التشيكية الشهر الماضي بإغلاق موقع صوت أوروبا على الإنترنت وفرضت حظراً على السفر وتجميد أصول مالكه، الأوليغارشي الأوكراني المنفي فيكتور ميدفيدتشوك، بعد أن خلص تحقيق أجراه بنك التسويات الدولية إلى أنه تم استخدامه كواجهة لدفع أموال للسياسيين الموالين لروسيا من أجل دفع أموال إلى السياسيين الموالين لروسيا.

كما فرضت عقوبات على مارشيفسكي، أحد المقربين من ميدفيدشوك، الذي وصفته بأنه يدير الشؤون اليومية للمنظمة.

في حين أعلن بنك التسويات الدولية أنه يعتقد أن العملية وزعت ما لا يقل عن نصف مليون يورو على السياسيين الموالين لروسيا في جميع أنحاء أوروبا.

وأدى تحقيقهم إلى مداهمات للشرطة في جمهورية التشيك وبولندا ودول أوروبية أخرى.

إلى ذلك، بدأ مكتب المدعي العام في ميونيخ تحقيقات أولية ضد بيسترون بتهمة رشوة محتملة لمسؤولين منتخبين.

وحذر بيتر فيالا ، رئيس الوزراء التشيكي، من أن الهدف هو مساعدة السياسيين الموالين لروسيا على دخول البرلمان الأوروبي.

في المقابل، قال بيسترون لوكالة الأنباء الألمانية: "هذه مجرد محاولة لإبقاء الحملة ضد حزب البديل من أجل ألمانيا في وسائل الإعلام حتى انتخابات الاتحاد الأوروبي". (العربية)


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