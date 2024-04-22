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إقتصاد
من بينها دولة عربية.. 10 دول أنفقت مبالغ خيالية على التجهيزات العسكرية
Lebanon 24
22-04-2024
|
03:09
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كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI" في تقرير له أن "الإنفاق الدفاعي العالمي بلغ 2443 مليار دولار في عام 2023"، مشيراً إلى أنّ هذا الإنفاق وصل إلى أعلى مستوى سجله معهد سيبري على الإطلاق.
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وأشار البيان إلى أن الدول العشر الأكثر إنفاقاً على الدفاع في عام 2023 هي الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والسعودية وبريطانيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا واليابان.
ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فإن أكبر دولتين من حيث الإنفاق في هذا المجال - الولايات المتحدة (916 مليار دولار) والصين (296 مليار دولار) - تمثلان نحو نصف إجمالي الإنفاق الدفاعي العالمي.
وفي الوقت نفسه، في عام 2023، زادت الولايات المتحدة إنفاقها العسكري بنسبة 2.3%، والصين بنسبة 6%.
وارتفع الإنفاق الدفاعي لروسيا، بحسب المعهد، في عام 2023 بنسبة 24% مقارنة بعام 2022 وبلغ 109 مليارات دولار، بينما ارتفع الإنفاق العسكري الروسي منذ عام 2014 بنسبة 57%.
واحتلت أوكرانيا المرتبة الثامنة من حيث الإنفاق العسكري في عام 2023 بمبلغ 64.8 مليار دولار، بينما في الفترة من 2014 إلى 2023 ارتفع إنفاق كييف العسكري بنسبة 1270%.(الميادين)
المصدر: الميادين
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