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عربي-دولي

تستهدف الحرس الثوري.. أوروبا تبحث فرض عقوبات جديدة على إيران

Lebanon 24
22-04-2024 | 03:19
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أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية الحاجة لحبيب، أن الاتحاد يسعى إلى فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل الحرس الثوري.

وقالت في تصريحات لـ "العربية": "نسعى إلى ايجاد قاعدة قانونية تمكننا ادراج الحرس الثوري في قوائم العقوبات".
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إلا أنها أوضحت في تصريحات قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيُعقد اليوم الإثنين في لوكسمبورغ، أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى توافق بالآراء حول الأسس القانونية لمعاقبة الحرس الثوري أو تصنيفه ضمن المنظمات الإرهابية.

بدوره، أكد لاحقا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل أن الاجتماع سيبحث تشديد العقوبات على برنامج إيران لتطوير وتصدير المسيرات والصواريخ الباليستية.

معاقبة المستوطنين أيضا
على صعيد آخر، أشارت الوزيرة البلجيكية إلى ضرورة فرض عقوبات أيضا على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية.

وشددت على أنه "لا يكفي معاقبتهم بل يجب استهداف من يزودونهم بالسلاح أيضا"

كما اعتبرت أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي عدم السكوت على عنف المستوطنين، ورفض ازدواجية المعايير.(العربية)

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