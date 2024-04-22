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بسبب هجوم 7 تشرين.. رئيس هيئة الاستخبارات الإسرائيلية يستقيل وهذا ما قاله

Lebanon 24
22-04-2024 | 03:26
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) أهارون حاليفا، تقدّم باستقالته من الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، لمسؤوليته عن الإخفاق الذي حصل خلال هجوم حركة "حماس" ضد إسرائيل يوم 7 تشرين الأول الماضي.
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وفي كتاب الإستقالة الخاص به، قال حاليفا: "أحملُ هذا اليوم الأسود معي يوماً بعد يوم وليلة بعد ليلة.. سأحمل معي إلى الأبد الألم الرهيب للحرب".

وأضاف: "أنا مقتنع، من أجل دولة إسرائيل وشعب إسرائيل والأجيال القادمة، أنه من الصواب تشكيل لجنة تحقيق حكومية يمكنها التحقيق والعثور بطريقة دقيقة ومتعمقة وشاملة ودقيقة، على كل العوامل والظروف التي أدت إلى الأحداث الصعبة".

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن حاليفا اتخذ قرارهُ المبدئي بالاستقالة في وقتٍ مبكر من الحرب بسبب الفشل الإسرائيلي يوم 7 تشرين الأول الماضي، وكرر ذلك في محادثاته مع رئيس الأركان في الأشهر الأخيرة. والآن، في ضوء النهاية العملية للحرب في غزة، اتخذ قرار حاليفا لينفذ نيته الاستقالة، وهو أول مسؤول يترك منصبه إثر ضلوعه في التقصير الذي حصل.


المصدر: رصد لبنان 24
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