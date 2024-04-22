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عربي-دولي

بعد الإعلان عن إصابتها بالسرطان.. الكشف عن آخر تطورات حالة كيت ميدلتون الصحية

Lebanon 24
22-04-2024 | 03:37
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يبدو أن علاج أميرة ويلز كيت ميدلتون يسير بشكل جيد، وهناك مؤشرات الى أنها ستعود إلى حياتها الطبيعية في وقت قصير.

هذا ما أكده الخبير المَلكي ريتشارد فيتزويليامز في تصريح لصيحفة "نيويورك بوست"، لافتاً إلى أن "تعافي أميرة ويلز من السرطان يسير على خير ما يًرام"، وأن الظهور العلني الأخير للأمير ويليام يشير إلى أن العائلة المالكة تعود إلى حياتها الطبيعية.
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وقال إن "أفراد العائلة المالكة يدركون جيداً أن ما يفعلونه هو بمثابة رسالة تؤكد أن حياتهم تسير كالمعتاد"، مشدداً على أن الأمير وليام وابنه الأمير جورج تعمّدا أخيراً القيام بزيارتين لطمأنة الجمهور بأن تعافي الأميرة كيت يرتكز على سير العلاج كما هو مخطّط له.

يُذكر أن كيت ميدلتون أعلنت الشهر الفائت، عن إصابتها بمرض السرطان بعد خضوعها لجراحة في البطن، وهي تتلقى في الوقت الحالي علاجاً كيماوياً وقائياً، من دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول نوع المرض.(لها)


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