هجوم جديد يستهدف قاعدة عين الأسد في العراق

Advertisement

سجل هجوم جديد في العراق، وذلك بعد ساعات على الهجوم الذي استهدف مساء أمس الأحد قاعدة للقوات الأميركية شمال شرقي سوريا،فقد أفادت مصادر أمنية لـ "العربية" اليوم الإثنين بوقوع هجوم على قاعدة عين الأسد.كما أشارت إلى أن الهجوم نفذ بطائرة مسيرة أطلقت نحو القاعدة التي تضم قوات أميركية ضمن التحالف الدولي في محافظة الانبار غرب البلاد.وكانت مصادر أمنية عراقية كشفت أمس أن 5 صواريخ على الأقل أطلقت من بلدة زمار العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في شمال شرق سوريا.