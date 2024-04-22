بسبب الكهرباء.. مصر ستتوقف عن تصدير الغاز المسال

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تعود مصر إلى وقف تصدير الغاز المسال بداية من أيار المقبل مع بداية فصل الصيف بهدف تلبية احتياجات محطات الكهرباء للتشغيل.وقال المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، المهندس حمدي عبد العزيز إن قرار إيقاف التصدير ليس جديدًا، وهو قرار معلن منذ فترة من رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بأنه يتم إيقاف تصدير الغاز المسال خلال فترة الصيف لتلبية الاحتياجات المحلية.وأوضح عبد العزيز أن قرار إيقاف التصدير مخطط له منذ فترة، لاسيما أن الاستهلاك المحلي في الصيف يتزايد مع ارتفاع درجات الحرارة والتي عادة ما تكون في شهر أيار من كل عام.وأضاف، أن عملية تصدير الغاز المسال لا تتطلب عقودًا محددة، بل تتم عبر السوق العالمية وعمليات المزايدة للحصول على أفضل الأسعار، مؤكدًا أنه لا توجد التزامات تجاه تصدير الغاز المسال.واستأنفت الحكومة خطة تخفيف أحمال الكهرباء، بعد إيقافها خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، حيث يتم فصل الكهرباء لمدة ساعتين خلال الفترة من 11 صباحًا حتى 5 مساءً.وبدأت الدولة خطة تخفيف أحمال الكهرباء في منتصف حزيران 2023، نتيجة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ما دفع الحكومة لتحديد مواعيد لانقطاع الكهرباء في مختلف المناطق، لتجنب الانقطاع المفاجئ والإضرار بالمواطنين.وتعتبر الحكومة خطة تخفيف الأحمال ضرورة خلال فصل الصيف، نتيجة زيادة الاستهلاك، حيث يلجأ المواطنون لاستخدام أجهزة التكييف، مع عدم ترشيد الكهرباء ما يزيد معدلات سرقة التيار الكهربائي.تراجعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 51.8% على أساس سنوي خلال عام 2023، وسجلت 3.52 مليون طن، مقارنة بصادرات عام 2022، والتي حققت رقما قياسيا كان الأعلى في عقد كامل، إذ بلغت 7.3 مليون طن، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك). (العين)