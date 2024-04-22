الإنتخابات البرلمانية في جزر المالديف.. الحزب الموالي للصين يكتسح النتائج

Advertisement

اكتسح حزب رئيس جزر المالديف محمد مويزو الانتخابات البرلمانية، حسب النتائج الأولية التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية الاثنين، ما شكل تأييدا كبيرا لسياسته الخارجية المؤيدة للصين.وحصل حزب المؤتمر الشعبي الوطني على 70 من أصل 93 مقعدا في تصويت الأحد، وسيطر - إلى جانب ثلاثة مقاعد حصل عليها حلفاء له - على البرلمان بشكل مطلق، وفقا للنتائج الأولية.وأفاد موقع "ميهارو دوت كوم" الإخباري بأن الحزب الديمقراطي المالديفي، بقيادة الرئيس السابق إبراهيم محمد صليح، الموالي للهند، كان لديه 65 مقعدا في البرلمان السابق، لكنه فاز بـ 15 مقعدا فقط هذه المرة.ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية مساء اليوم الاثنين.(روسيا اليوم)