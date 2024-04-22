بالأسلحة والمستشارين.. أميركا تستقبل أوكرانيا بالأحضان بعد انقطاع مؤقت

بعد الإجحاف وتقليل المساعدات خلال وقت سابق، شهد الموقف الأميركي تبدلا لافتا لناحية موافقة مجلس النواب على حزمة مساعدات لكييف، تزامنًا مع دراسة واشنطن إرسال مستشارين عسكريين إضافيين إلى سفارتها في كييف.

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وتعليقًا على الدعم الأميركي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن المساعدات العسكرية الأميركية سترسل رسالة قوية للكرملين بأن واشنطن لن تتخلى عن أوكرانيا، وسيكون لبلاده "الفرصة لتحقيق النصر على روسيا".

في المقابل، قُوبلت الخطوة الأميركية بانتقادات روسية جمّة، إذ قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن المساعدات الأميركية "ستزيد من الدمار".

وجنبًا إلى جنب مع حزمة المساعدات، كشفت مجلة "بوليتيكو"، أن واشنطن تدرس إرسال مستشارين عسكريين إضافيين إلى سفارتها في كييف، في أحدث تأكيد على التزامها تجاه أوكرانيا، حيث يبدو أن روسيا تكتسب مزيدا من الزخم في الصراع المستمر منذ عامين.

ووفق المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باترك رايدر، فإنه لن يكون للمستشارين دور قتالي، بل سيقدمون المشورة والدعم للحكومة والجيش الأوكرانيين، في حين سيخضعون لنفس قيود السفر مثل جميع موظفي السفارة.



من جهته، اعتبر محلل الشؤون الأوكرانية بمجموعة الأزمات الدولية، سيمون شليغل، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن حزمة المساعدات الأميركية لأوكرانيا "أمر بالغ الأهمية في هذا التوقيت"، إذ ستُمكّنها من الحصول على الذخيرة المطلوبة بشكل أكثر إلحاحًا، وكذلك تحسين الدفاع الجوي، والحصول على قدرات إضافية لضرب خطوط الإمداد الروسية في عمقها.



وعن إقرار المساعدات في هذا التوقيت بعد الجدل بشأنها مؤخرا، قال "شليغل" إن "تمرير الحزمة الآن فقط يرجع إلى سياسات عام الانتخابات المحلية في الولايات المتحدة أكثر من عدم الوضوح الكافي بشأن آفاق ساحة المعركة في أوكرانيا، إذ كان من الواضح بالفعل في خريف عام 2023 أن أوكرانيا ستحتاج إلى مزيد من الدعم من أجل الحفاظ على مسارها في الحرب".



وتحدث محلل الشؤون الأوكرانية بمجموعة الأزمات الدولية، عن المسار المتوقع للحرب الأوكرانية خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تكثف روسيا هجماتها في الأيام المقبلة لإلحاق أقصى قدر من الضرر بأوكرانيا قبل أن تحصل على قدرات جديدة بالمساعدات، ومن ثم فقد تفقد كييف أيضًا المزيد من الأراضي في الربيع والصيف. (سكاي نيوز عربية)