استعرضا علاقات البلدين.. مستشار الأمن الوطني الإماراتي يلتقي رئيس الوزراء القطري

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استقبل رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي.وجرى خلال المقابلة، "استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وتأتي زيارة المسؤول الأمني الأول في الإمارات في ظل توتر شهدته المنطقة عقب الهجمات المتبادلة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. (عربي21)