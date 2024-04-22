Advertisement

عربي-دولي

تبنت ثم نفت.. كتائب "حزب الله" العراقية تتراجع عن إعلانها استئناف هجماتها على القوات الأميركية

Lebanon 24
22-04-2024 | 04:57
A-
A+
Doc-P-1190457-638493841713718520.png
Doc-P-1190457-638493841713718520.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت كتائب حزب الله العراقية إصدار بيان تعلن فيه استئناف هجماتها على القوات الأميركية، بعدما نشر حسابها على تلغرام فجر اليوم الاثنين موقفاً مخالفا.

وأكدت أنها لم تعلن ذلك، علما أنه لم يتم حذف البيان السابق من حساب الكتائب على تليغرام حتى بعد إصدار النفي.
Advertisement

وكان حساب تابع لكتائب حزب الله على تليغرام نشر بيانا فجرا ورد فيه أنها منحت رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ثلاثة أشهر للتفاوض مع القوات الأميركية من أجل وضع جدول زمني محدد لخروجها من البلاد وحددت وقتا لاستئناف العمليات ضدها بعد زيارة السوداني لواشنطن في حال عدم الخروج بنتيجة جدية لإخراجهم".

لم يحذف أيضا
كما أضاف البيان أنه بعد نهاية الزيارة واتضاح "عدم وجود أي نية أجنبية للخروج من العراق فإن المقاومة الإسلامية اتخذت قرارا بالعودة إلى العمل العسكري، وما جرى قبل قليل هو البداية التي يجب أن تتصاعد وتبقى"، في إشارة على ما يبدو إلى هجوم وقع في وقت متأخر أمس الأحد بعدة صواريخ من شمال العراق على قاعدة تضم قوات أميركية في شمال شرقي سوريا.

ولعل المثير للدهشة أنه لم يتم حذف البيان من حساب الكتائب بتلغرام حتى اللحظة.

أتى هذا الموقف بالتزامن مع استهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار.

كما جاء أيضاً بعد يومين على الانفجار الذي وقع في معسكر كالسو للحشد الشعبي بمحافظة بابل إلى الجنوب من بغداد، ليل الجمعة السبت، والذي نفت الولايات المتحدة تورطها فيه. (العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2024-04-22
06:58 | 2024-04-22
06:53 | 2024-04-22
06:49 | 2024-04-22
06:05 | 2024-04-22
06:00 | 2024-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24